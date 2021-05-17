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獨／「台塑沒按計畫發電造成缺電」 台塑怒斥台電說謊栽贓

世界先進防疫 台灣廠非生產員工陸續居家與異地辦公

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

因應國內COVID-19疫情擴大，世界先進公司（5347）今(17)日宣布，在不影響生產與營運的前提下，自明日起，台灣廠區之非生產區域的同仁陸續啟動居家辦公與異地辦公之人員分流作業。

世界先進指出，公司除了鼓勵同仁盡可能選擇居家辦公，以減少移動與接觸所產生的感染風險外；進公司上班的同仁，也就人力相互備援之考量，將部份晶圓一廠的同仁移至晶圓二廠異地辦公，以確保公司的營運持續，將風險降至最低。上述人員分流作業預計於19日全面完成且先執行至6月15日，屆時再視情況決定是否展延。

世界先進指出，這段期間，公司暫停來賓與訪客進入公司，必要進入之廠商須遵守公司的防疫規定。同時，公司亦暫停所有海外出差；活動中心、健身房等設施與群聚性的公司活動亦隨之暫停，視疫情發展再做必要調整。

世界先進 疫情

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