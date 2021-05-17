微星今日舉辦發表會 釋出最新創作者、電競筆電

電競大廠微星MSI（2377）今（17）日晚上舉辦「MSIology：科技美學、全新篇章」線上發表會，除了展現精密工藝的創作者筆電，同時也有為遊戲玩家打造的強悍電競筆電。

MSI全新系列筆電領先搭載最新第11代Intel Core H系列處理器和NVIDIA GeForce RTX 3080 筆記型電腦GPU，能帶來最高達30%的整體效能提升。

微星指出，全新導入新一代PCIe Gen4通道、Thunderbolt 4連接埠提供無與倫比的極速傳輸體驗，Wi-Fi 6E打造更穩定流暢的網路環境。

電競筆電部分更具備全新的獨立顯示卡切換模式，能更進一步提高圖像處理能力，為玩家帶來更強大的遊戲表現和效能。此外，最高搭載FHD高畫質360Hz更新率或QHD超高畫質240Hz更新率的電競面板，提供更精緻、流暢的遊戲畫面。

不論是實體或線上活動，MSI總是能為觀眾帶來不同的驚喜。本次「MSIology：科技美學、全新篇章」線上發表會將帶領觀眾從銀河系穿越到博物館，一睹美學的演變。

微星全球筆電業務暨行銷處總監陳禮群為這盛大場景揭開序幕，現代藝術理論的起源可追溯到14世紀，文藝復興時期的藝術家非常重視比例配置的精準度，美學與科學理論於此時已經開始並存」。

MSI也邀請到曾獲艾美獎的電視製作人Nate Heck及奧斯卡提名動畫電影製作人Ru Kuwahata等業界重量級人物，分享科技與美學是如何密不可分與相互融合。

發表會中，MSI正式宣布推出旗艦款創作者筆電Creator Z16，就像一座優雅的博物館，Creator Z16以黃金比例的美學原則打造，螢幕尺寸亦採用16：10的黃金比例設計。

此外，本次新品發表會中，高階電競筆電陣容同步升級。GE76 Raider最高搭載全新第11代Intel Core i9 處理器，及NVIDIA GeForce RTX 3080筆記型電腦GPU，最高可達165W TGP完整釋放強悍顯示性能，為系列產品中最高的規格配置。

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