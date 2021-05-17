快訊

七天內兩次分區限電 台電承認：供電不足

為什麼又是CD組分區停電？台電晚間說明原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海旗下夏普攻電動車 將供應Fisker車載螢幕

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
夏普（Sharp）今晚宣布，與美國新創電動車廠Fisker簽署合作協議，雙方將共同投入車載螢幕技術研發。路透
夏普（Sharp）今晚宣布，與美國新創電動車廠Fisker簽署合作協議，雙方將共同投入車載螢幕技術研發。路透

鴻海集團（2317）旗下日商夏普（Sharp）今（17）日晚上宣布，與美國新創電動車廠Fisker簽署合作協議，雙方將共同投入車載螢幕技術研發，以及隨後由夏普生產螢幕和零組件，供應Fisker的Ocean SUV車款及之後的Ocean三款產品。

鴻海集團與Fisker在電動車領域的合作，從母公司鴻海延伸到子公司。夏普今日晚上宣布，將與Fisker合作開發下一代車載螢幕及相關技術。

根據雙方協議，夏普將與Fisker共同投入車載螢幕技術研發，以及隨後由夏普生產螢幕和零組件，供應Fisker的Ocean SUV車款及之後的Ocean三款產品。

鴻海集團上周宣布與Fisker公司正式簽署框架協議，雙方透過合作「PEAR」(Personal Electric Automotive Revolution)專案，攜手打造劃時代的電動車產品。

在此框架協議中，鴻海與Fisker將共同投資PEAR專案，並且分享成果。基於MIH平台架構上，Fisker和鴻海共同開發「FP28」輕量化平台，結合雙方的技術專長投入PEAR專案以及未來其他潛在車款。值得注意的是，PEAR專案所推出的新級距車款售價，不包含補貼將會低於3萬美元（約新台幣84萬元）。

鴻海董事長劉揚偉說明，開始會全力推動雙方合作案，半導體晶片由鴻海供應，且此車售價會低於三萬美元，且此售價還不包含補貼。

鴻海 夏普 螢幕

延伸閱讀

鴻海旗下夏普攜手Fisker 創造下一代汽車螢幕與介面

鴻海攜手全球第4大汽車集團Stellantis 明宣布合作夥伴

鴻海看第2季缺料更吃緊 今年拚每股純益極大化

劉揚偉鬆口：有與ICT大廠接觸 談電動車合作

相關新聞

鴻海旗下夏普攻電動車 將供應Fisker車載螢幕

鴻海集團（2317）旗下日商夏普（Sharp）今（17）日晚上宣布，與美國新創電動車廠Fisker簽署合作協議，雙方將共...

台電晚間又無預警分區停電 南科與台積電暫未受波及

台電晚間又發生大規模停電，台南市許多區域不路口交通號誌因停電失效；不過台積電、聯電等大廠所在的南科台南、高雄園區供電，到...

在家上班、上課網路負載量增 電信業緊盯網路狀況

新冠肺炎疫情升溫，抗疫升級，北部民眾近期開始轉為在家上班、上學，遠端會議跟遠端上課，增加固網寬頻及行動網路負載量，為因應...

微星宣布 推出搭載第11代Intel Core H處理器筆電

全球高階筆電領導品牌MSI微星（2377）於今日舉辦「MSIology：科技美學、全新篇章」線上發表會，除了展現精密工藝...

台積電啟動分組營運 執行分組分流及居家辦公

因應疫情升溫，台積電今日傍晚宣布以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，公司自5月19日零時起，啟動分...

描繪疫後智慧生活新藍圖 友達SID秀尖端顯示技術與應用

新冠肺炎疫情，加速全球產業數位轉型，人們越來越仰賴人機介面，進行遠距、無接觸的溝通，更催生出對高端顯示器的強烈渴望。友達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。