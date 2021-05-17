鴻海旗下夏普攻電動車 將供應Fisker車載螢幕

鴻海集團（2317）旗下日商夏普（Sharp）今（17）日晚上宣布，與美國新創電動車廠Fisker簽署合作協議，雙方將共同投入車載螢幕技術研發，以及隨後由夏普生產螢幕和零組件，供應Fisker的Ocean SUV車款及之後的Ocean三款產品。

鴻海集團與Fisker在電動車領域的合作，從母公司鴻海延伸到子公司。夏普今日晚上宣布，將與Fisker合作開發下一代車載螢幕及相關技術。

根據雙方協議，夏普將與Fisker共同投入車載螢幕技術研發，以及隨後由夏普生產螢幕和零組件，供應Fisker的Ocean SUV車款及之後的Ocean三款產品。

鴻海集團上周宣布與Fisker公司正式簽署框架協議，雙方透過合作「PEAR」(Personal Electric Automotive Revolution)專案，攜手打造劃時代的電動車產品。

在此框架協議中，鴻海與Fisker將共同投資PEAR專案，並且分享成果。基於MIH平台架構上，Fisker和鴻海共同開發「FP28」輕量化平台，結合雙方的技術專長投入PEAR專案以及未來其他潛在車款。值得注意的是，PEAR專案所推出的新級距車款售價，不包含補貼將會低於3萬美元（約新台幣84萬元）。

鴻海董事長劉揚偉說明，開始會全力推動雙方合作案，半導體晶片由鴻海供應，且此車售價會低於三萬美元，且此售價還不包含補貼。

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