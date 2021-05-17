在家上班、上課網路負載量增 電信業緊盯網路狀況

新冠肺炎疫情升溫，抗疫升級，北部民眾近期開始轉為在家上班、上學，遠端會議跟遠端上課，增加固網寬頻及行動網路負載量，為因應需求暴增，電信業者緊盯網路訊務量，並補強訊務量高的地區。

中華電信（2412）表示，擁有全台最大的4G及5G頻譜，行動基地台充足，在考量疫情擴大的情況下，中華電信將持續監測各地行動訊務，並盡最大努力，於訊務量成長的地區做適度的擴充或擴容，並針對訊務量高的地區予以補強，提供客戶便利的上網環境。

台灣大（3045）表示，疫情升級以來，周末流量未有暴衝現象，雙北啟動三級後的這幾天上班日及明日停課日將是重要觀察期，將密切注意固網、行網流量變化，積極應對。

台灣大表示，考量雙北六個快篩站點目前較多人潮，17日即優化當地基站參數，全力維持良好收訊品質，務求在防疫時刻提供最好援助，疫情升溫，維護網路運作更為重要，台灣大超前部署，網路維運人力於上周五已先行啟動分組分流上班，15日中午拉高規格北北基宜桃全面實施居家辦公，以兼顧員工健康安全與維持高標準的網路通訊為目標，同時也要求委外包商均啟動異地、分流上班。

遠傳（4904）表示，擁有充足的4G、5G頻譜，並透過不同頻譜特性，打造涵蓋率廣、穿透性佳的綿密行動網路，目前因疫情增加的訊務量尚在正常範圍。因應疫情嚴峻，居家上班、上課需求增加，遠傳將持續進行24小時全天候網路流量觀察，針對訊務量成長地區，機動進行網路擴充與優化、參數動態調整等作業，盡力展現最佳網路品質，讓居家防疫的用戶，都能享受優質順暢的網路體驗。

台灣之星表示，隨疫情升溫，多數企業及學校陸續採取居家辦公及線上學習等措施，行動上網需求大增，為此目前已將行動網路乘載量較原先提高三成，同時，包含北區居家辦公的網路工程人員在內，安排人員輪班監控全台行動上網用量，隨時應變可能的狀況。

亞太電信（3682）認為，一場疫情，扭轉全人類互動方式，上週全台進入第三級警戒，本日政府宣布雙北全面停課，為讓消費者防疫在家期間享有優質且穩定的網路服務，亞太電信網路工程團隊24小時值班待命，確保用戶享有充足的國內聯外電路頻寬，同時進行流量監控及訊號調校，保持通訊服務品質的順暢。

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