防疫優先！ IC設計業者大多啟動WFH

IC設計業者陸續啟動在家上班機制，聯發科（2454）啟動公司營運應變持續計畫(BCP)，從17日起，讓工作地在台北及主要居住地為雙北地區的同仁，均取採在家工作，新竹地區同仁則採分層分流措施。高通則是讓所有台灣員工在家上班，英特爾讓員工申請可在家上班，必須到辦公室的人員，在室內也必須戴好口罩。

另外，瑞昱（2379）也表示，有對員工做分流，採取適當的在家工作措施。聯詠（3034）也有部分人員在家工作，並實施分區分組上班。矽創（8016）實施兩組輪流在家上班，義隆（2458）與松翰（5471）、神盾（6462）、M31也實施分流在家上班。

宏觀（6568）目前仍正常上下班，但針對雙北/桃園搭乘大眾交通工具通勤的員工，授權事業部主管決定是否實施在家工作。創意（3443）則是讓台北辦公室的同事，全部都在家上班。不過也有如敦泰（3545）與智原（3035）等業者，尚未啟動在家工作機制。

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