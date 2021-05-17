中華電信陪防疫 Hami Video推出「居家娛樂方案」

全台疫情升溫，中華電信（2412）表示，為讓客戶安心在家防疫，特別於網路門市針對新申辦ＭＯＤ，一口氣加碼贈看片金500元，提供用戶好萊塢強片免費看；Hami Video也同步推出「居家娛樂方案」，貼心提供免綁約服務，現在線上訂閱【電視館】或【影劇館】每月只要99元。

MOD表示，自5月21日更推出《防疫38》專區，專區內所有好萊塢促銷強檔一律38元起，包含名偵探皮卡丘、哥吉拉、神力女超人、魔戒系列等，在家看片追劇最安心！

中華電信表示，MOD、Hami Video為客戶提供滿滿強檔影片，包括單點電影《哥吉拉大戰金剛》《STAND BY ME 哆啦A夢2》(獨家搶先看)。另外包月看到飽影片則有MOD近期超熱賣，一次訂閱可同時看所有電影、戲劇、卡通動漫、紀實、樂迷5大包服務的【影劇全享包】破例同步上架多檔熱門系列影片: 《電影199的哈利波特系列1-7》《名偵探柯南系列》《航海王劇場系列》，經典系列一次追好追滿，保證在家防疫不無聊。

兒童動漫方面，中華電信表示，有MOD獨家的《屁屁偵探》《偶像學園on PARADE!》《冰冰冰冰淇淋》《寶可夢旅途》，讓停課在家的孩童觀賞優質兒童節目，父母最放心。

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