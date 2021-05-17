在家抗疫 亞太電信挺用戶推科技健身、串流影音作陪
新冠肺炎疫情升級，在家不出門就是最好的抗疫策略，亞太電信（3682）表示，針對因疫情需停課的孩童或無法外出的民眾，推出科技健身、串流影音服務、線上教育、防疫食譜等多元服務，讓你停課不停學，禁足禁飛娛樂不停歇。
科技健身部分，亞太電信看準，揮汗經濟商機，推出《Move V我形我塑》AI科技健身教練，家中就是你的健身房，用戶透過手機即可與運動影音平台互動，首波限亞太電信月租型用戶申辦，並提供三種付費方案，包括月付129元、9個月999元及12個月1,299元。亞太電信即日起至6月15日舉辦卡路里挑戰賽，累積卡路里消耗最多的第一名，最大獎可獲得iPhone 12 64GB。
串流影音服務部分，亞太電信表示，Gt TV獨家推出用戶獨享豪華雙館(電視館+隨選館)首月0元月租，次月僅111元的優惠方案，在家隨時收看超過150台電影戲劇、新聞、運動、兒童等直播頻道，及韓劇、日本旅遊美食節目等4K高畫質影音內容。
線上教育方面，為讓學生在家也能輕鬆自主學習，亞太電信指出，針對小學至國中的孩童，推出最萌陪伴型AI機器人「凱比同學」，內建徐薇英文等7家以上知名英語教學機構合作教材；同時呼應教育部108新課綱，納入語文和程式編輯教育等相關課程，此外，國高中學生則是提供英文學習領導品牌「希平方」的英語線上課程「攻其不背」，月租600元，就能每月享有4堂網路口碑英語課程，在家無負擔學習英文。
此外，亞太電信攜手台最大生活料理平台「愛料理」，提供全通路最優惠的獨家價格，一次付938元享受VIP方案12個月、防疫期間加碼再送2個月，超過20萬道以上「防疫健康料理」讓用戶享在家輕鬆做。
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