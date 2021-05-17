大洋-KY逐漸脫離疫情影響 中國營運已連兩季獲利
大洋-KY（5907）公告首季財報，第1季合併營收14.58億元，較去年同期增長64.62%，營業利益1.49億元，較去年同期增長570.34%，稅後淨利1,056萬元，每股稅後純益為0.05元，自去年第4季以來，已連續實現兩季獲利。
大洋-KY表示，第1季仍未能恢復到2019年未受疫情影響水準，主要是客流仍受疫情影響，市場總體客流量仍待時間恢復，而部份門店因疫情導致的空櫃尚未有合適的廠商進駐，但第1季已有7家門店實現盈利，包含福州二店、南京一店、南京二店、武漢一店、武漢二店、宜昌店、合肥店，目前中國疫情狀況已在控制之內。
大洋-KY表示，今年中國大陸的五一長假，集團整體業績較未受疫情影響的2019年同期增長7.9%，毛利增長0.3%，其中以福州二店、南京二店、合肥店、武漢二店、宜昌店的業績及毛利皆為雙成長表現最好。
同時大洋並持續打通線上線下的邊界，近期並已與日活躍用戶數突破4億人次的直播平台霸主「抖音」正式簽署戰略協議，在線上直播銷售方面加強雙方深入合作，集團在抖音直播去年全年業績已達人民幣1億元，今年預計2倍成長，目前集團整體線上銷售佔比已超過總業績10%。
大洋-KY目前14個營運據點位於中國武漢、宜昌、十堰、南京、合肥、衡陽、福州、泉州、重慶等城市，均配合當地政府進行疫情管控，各店營運狀況正常。
2021報稅眉角
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