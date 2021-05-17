圍堵疫情！仁寶、緯創、和碩等代工廠啟動分流居家辦公
台灣五大代工廠仁寶（2324）、和碩（4938）、緯創（3231）、英業達（2356）等陸續啟動分流居家辦公，全力協助圍堵疫情。
仁寶今（17）下午日宣布，5月18日起開始分流居家辦公，且疫情嚴重的三區員工今日已居家辦公。仁寶指出，禁止外部訪客、禁止員工跨廠跨棟。且關閉餐廳，會議採線上會議。仁寶也表示，辦公區域及工廠完成消毒。
緯創今（17）日下午宣布，提升各辦公區防疫警戒，採分棟、分區、分流防疫措施。因應雙北3級警戒，台北辦公區自明天5月18日起啟動同仁在家上班，公司已加強落實並強化各項管制及防疫措施，密切關注疫情並配合滾動式調整。
和碩今日一早證實，昨衛生單位通知和碩有一位員工無症狀感染，採檢為陽性，還在釐清是陽性或偽陽性；昨晚9時和碩各處辦公大樓已展開消毒，上週已研議展開ABC分組分流上班。
英業達表示，配合政府政策從5月12日至6月8日進行分流分區上班，後續有狀況會隨時調整。
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