快訊

衛福部醫師逆風打臉「平行感染鏈」 用時間序推真相

高雄市公布2確診案足跡 義享天地、大順路好市多在列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電啟動分組營運 執行分組分流及居家辦公

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
台積電。記者黃仲裕／攝影
台積電。記者黃仲裕／攝影

因應疫情升溫，台積電今日傍晚宣布以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，公司自5月19日零時起，啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流及居家辦公。台積公司持續密切注意疫情發展並會滾動式更新。

台積電主要防疫更新措施如下:

一 、 啟動分組營運模式，全公司除必要廠商外全面停止外部人員入廠，同仁及持有長期工作證廠商人員應避免竹、中、南跨區移動，並依分組分流及動線規劃行進。

二 、 群聚性活動管制:

(1) 避免面對面會議，如無法排除時僅由必要人員出席參與， 並縮減與會人數至會議室座位數的50%且保持1公尺社交距離，會議召集人必須保留與會人員相關資料，包含會議時間、與會人員名單，並紀錄人員相關位置。

(2) 取消跨區的差旅區間車及竹科環廠區間車，上下班交通車及中科及南科環廠區間車座位亦採分組分流模式。

(3) 教育訓練課程優先採取網路教學。

(4) 關閉台積運動館、球場及健身房等相關設施。

台積電 疫情

延伸閱讀

為防疫盡心力！旅行公會建議6月8日前不出團減少群聚

新北疫調累計足跡出爐 傳統市場成防疫熱區

環保署28日前環評全延後 影響台積電竹科寶山用地審查

疫情嚴峻衝擊 台積電跌近2.7%市值蒸發3890億

相關新聞

鴻海攜手全球第4大汽車集團Stellantis 明宣布合作夥伴

鴻海（2317）在電動車佈局又有新斬獲！全球第四大汽車集團Stellantis將與鴻海將與以及其子公司FIH Mobil...

台積電啟動分組營運 執行分組分流及居家辦公

因應疫情升溫，台積電今日傍晚宣布以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，公司自5月19日零時起，啟動分...

描繪疫後智慧生活新藍圖 友達SID秀尖端顯示技術與應用

新冠肺炎疫情，加速全球產業數位轉型，人們越來越仰賴人機介面，進行遠距、無接觸的溝通，更催生出對高端顯示器的強烈渴望。友達...

落實持續營運指引 宇瞻升級抗疫措施

因應台灣新冠肺炎疫情嚴峻，記憶體模組廠宇瞻（8271）今（17）日起宣布配合施行三密措施：避免密集、避免密接、避免密閉。...

緯創營業報告書出爐：持續完善全球布局、落實企業永續

緯創（3231）營業報告書出爐，緯創董事長林憲銘表示，緯創已啟動三大事業體的企業架構，營業額及獲利表現均在穩健中求成長。...

配合防疫 環評會議全面延後、台積2奈米用地環評再等等

新冠肺炎疫情延燒，環保署今（17）日表示，即日起至28日止的所有環評會議，先暫時延後，擇期再辦，影響所及，原本排定本周五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。