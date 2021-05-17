台積電啟動分組營運 執行分組分流及居家辦公

因應疫情升溫，台積電今日傍晚宣布以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，公司自5月19日零時起，啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流及居家辦公。台積公司持續密切注意疫情發展並會滾動式更新。

台積電主要防疫更新措施如下:

一 、 啟動分組營運模式，全公司除必要廠商外全面停止外部人員入廠，同仁及持有長期工作證廠商人員應避免竹、中、南跨區移動，並依分組分流及動線規劃行進。

二 、 群聚性活動管制:

(1) 避免面對面會議，如無法排除時僅由必要人員出席參與， 並縮減與會人數至會議室座位數的50%且保持1公尺社交距離，會議召集人必須保留與會人員相關資料，包含會議時間、與會人員名單，並紀錄人員相關位置。

(2) 取消跨區的差旅區間車及竹科環廠區間車，上下班交通車及中科及南科環廠區間車座位亦採分組分流模式。

(3) 教育訓練課程優先採取網路教學。

(4) 關閉台積運動館、球場及健身房等相關設施。

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