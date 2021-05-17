代工廠防疫升級 緯創台北辦公區18日啟動居家工作

本土疫情連環爆，今（17）日國內今天新增333例新冠肺炎本土病例，雙北成重災區，代工大廠再度提升戒備等級，緯創（3231）台北辦公區自明（18）日起啟動同仁在家上班。仁寶（2324）則於昨（16）日晚上緊急宣布雙北萬華區、板橋區及蘆洲三地員工今日開始居家辦公，至於其他員工則採取AB班分流上班，預定將執行兩周。

緯創今日宣布，因應國內疫情未見趨緩，緯創提升各辦公區防疫警戒，採分棟、分區、分流防疫措施。因應雙北3級警戒，台北辦公區自明日起啟動同仁在家上班。公司已加強落實並強化各項管制及防疫措施，密切關注疫情並配合滾動式調整。

緯創針對防疫啟動七項措施：1.各辦公區人員禁止跨區（含同區跨棟）接觸。2.外部訪客ㄧ律禁止進入辦公區。3.同仁每日線上建康回報。4.所有內/外部會議均以線上會議進行。5.個人離開座位即須全程配戴口罩。6.同仁用餐採外帶回座位用餐。7.公司設立防疫醫護及通報專線，快速回應並協助同仁處理問題。

仁寶方面，昨日晚上緊急宣布雙北萬華區、板橋區及蘆洲三區員工今日開始居家辦公，至於其他員工則採取AB班分流上班，預定將執行兩周；至於工廠方面，由於位於桃園，除了執行禁止訪客入場等一般措施之外，員工照常維持上班。

英業達（2356）上周已啟動辦公室分流上班、居家工作，不過因應雙北宣布停課措施，將原先居家工作員工比例調高，目前已逾半；至於台灣工廠方面則維持AB班分流上班。

至於廣達（2382）方面，由於工廠及辦公地點都以林口為主，自上周國內疫情提升後，公司防疫層級已提高到去年疫情高峰水準。並依據政策作滾動式調整。

鴻海集團（2317）方面，上周末陸續啟動新十大防疫措施後，昨日防疫層級再度升級，並新增三項工作指引，其中，位於台北萬華區、新北板橋區、新莊區高感染地區員工，今日起居家上班兩周。

和碩（4938）部分，衛生單位於昨日通知和碩有一位員工「無症狀」感染，但採檢陽性。因為該員工要出差而去醫院採檢，而被通知陽性反應。

和碩集團已於昨日晚上九時，公司各處辦公大樓已展開消毒。同時，公司上週已經研議展開ABC分組分流上班。將嚴格執行。至於其他未盡之處，和碩會嚴謹遵守主管機關規定執行。

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