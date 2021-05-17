防疫別出門 台灣大送myVideo、遠傳送上網卡給經濟弱勢

台灣雙北新冠肺炎疫情增溫，指揮中心跟各縣市政府均呼籲民眾在家，台灣大（3045）及遠傳（4904）鼓勵民眾留在家中，全力抗疫，台灣大宣布，提供30日myVideo 「豪華月租」免費看，遠傳也宣布贊助10,000張，15日上網吃到飽易付卡給經濟弱勢，用於疫情期間遠距學習。

台灣大表示，全台防疫警戒持續升級，雙北宣布高中以下全面停課，民眾待在家中時間變長，myVideo上周末觀影人數飆出新高，與前一周相比成長近二成，總觀看時數更飆升超過3成，其中又以手機APP成長最為明顯。

全民防疫，越來越多民眾自主性待在家中，台灣大表示，鼓勵民眾留在家中，提供30日myVideo 「豪華月租」免費看，內容包括強檔電影、金馬好片《親愛的房客》、熱播影集《火神的眼淚》，與人氣動漫、兒童影片等，另外更精選《星際大戰》系列、《可可夜總會》、《腦筋急轉彎》等「防疫片單」提供限量序號兌換即可觀看。此外， myVideo兒童館提供美語學習及自然科學等內容，讓小朋友居家「停課不停學」，全民攜手度過防疫的關鍵時刻。

台灣大表示，30日的myVideo「豪華月租」免費看，myVideo會員只要到官網或APP的「序號兌換」區，輸入專屬序號「myVideoWithU」，就可以享有30天免費觀看「豪華月租」區的所有影片。近期myVideo推出許多優質內容，電影類包括全新上架知名好萊塢電影《哥吉拉大戰金剛》、《詐欺女王》、《細物警探》、笑料不斷的《湯姆貓與傑利鼠》電影版，與大陸奇幻冒險動作片《刺殺小說家》等強檔新片。

遠傳表示，疫情升溫，待在家、減少外出有助防疫，又能保護自己與家人健康。遠傳電信針對遠距工作、學習，以及娛樂等不同需求推出優惠方案，在嚴峻的時刻與民眾齊心防疫。另外，遠傳將贊助10,000張15日上網吃到飽易付卡給經濟弱勢，用於疫情期間遠距學習。

遠傳表示，上班族遠距工作網路需求大，若要常開視訊會議，或是有其他高速上網的需求，申辦遠傳心5G，加碼贈最高9,000元遠傳幣，指定方案再加碼贈500元遠百禮券。另外，5月底前申辦遠傳網路門市限定的4G 499上網吃到飽，加碼送1000元遠百禮券，讓上班族可在未來疫情趨緩時前往百貨血拼。

此外，台北市、新北市高中已停班停課，為了讓孩童在家學習不中斷，遠傳親子寶貝方案只要月付149元就可享網內免費、上網1Mbps吃到飽，非常適合閱讀文章、查資料；若要讓孩童在課餘看影片、玩遊戲，又不希望影響平日的學習專注力，月租費再加149元，可享周末4G全速上網吃到飽。

因應雙北市的「停課不停學」，遠傳指出，長期合作的PaGamO平台將統籌安排相關學科任務給停課學生，遠傳也共同提供數位素養及數位科技的跨領域學習內容，讓小朋友在停學期間免費使用及學習。

另外針對成員較多的家庭，遠傳表示，大無線專案免等施工安裝，月租費699元立刻搞定全家上網，一次滿足全家工作、學習、娛樂的上網需求。用量不高的用戶，也可選擇月付299元，大螢幕平板零元帶回家。另外，對於因疫情僅需要短期上網需求的族群，遠傳推出「遠傳易付防疫上網包」，免綁約、免月租，可隨時儲值，既能保有使用彈性又能使用順暢網路；即日起到遠傳直營門市申辦，只要1,199元就享有連續2個月無限飆網及100元國內免費通話費、再贈30天網內通話費2,000元。

遠傳表示，上班族工作、孩童學習之餘，在疫情時刻也不宜外出活動，根據遠傳friDay影音統計，本周周末在線觀影人數、觀影時數較上周雙雙成長近1成，由英雄漫畫改編主打痛快復仇的獨家韓劇《模範計程車》、李昇基第一部19禁作品以精神病患為題材的《MOUSE窺探》以及、《大發不動產》稱霸前三名；正值防疫時刻，遠傳friDay影音推出續租優惠方案，限時特價189元，連續扣款6期的客戶加贈家樂福禮券100元防疫金，5月新片包括獨家日劇《深深地戀愛》、《大豆田永久子與三個前夫》，以及票房院線《細物警探》、《哥吉拉大戰金剛》等強檔影片。

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