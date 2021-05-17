遠傳助全民防疫 遠距工作、學習、娛樂不中斷

疫情升溫，待在家、減少外出有助防疫，又能保護自己與家人健康。遠傳電信（4904）針對遠距工作、學習，以及娛樂等不同需求推出優惠方案，在嚴峻的時刻與民眾齊心防疫。另外，遠傳將贊助10000張15日上網吃到飽易付卡給經濟弱勢，用於疫情期間遠距學習。

遠傳表示，上班族遠距工作網路需求大，若要常開視訊會議，或是有其他高速上網的需求，申辦遠傳心5G，加碼贈最高9000元遠傳幣，指定方案再加碼贈500元遠百禮券。另外，5月底前申辦遠傳網路門市限定的4G 499上網吃到飽，加碼送1000元遠百禮券，讓上班族可在未來疫情趨緩時前往百貨血拼。

此外，台北市、新北市高中已停班停課，遠傳也指出，為了讓孩童在家學習不中斷，遠傳親子寶貝方案只要月付149元就可享網內免費、上網1Mbps吃到飽，非常適合閱讀文章、查資料；若要讓孩童在課餘看影片、玩遊戲，又不希望影響平日的學習專注力，月租費再加149元，可享周末4G全速上網吃到飽。

因應雙北市的「停課不停學」，遠傳長期合作的PaGamO平台將統籌安排相關學科任務給停課學生，遠傳也共同提供數位素養及數位科技的跨領域學習內容，讓小朋友在停學期間免費使用及學習。

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