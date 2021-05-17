一同抗疫 圓展供免費遠距教學、居家工作顧問諮詢服務
本土疫情急速升溫，單日新增病例屢創新高，台灣面對嚴峻考驗，戴口罩、勤洗手成為日常必須，遠距上課、居家工作也成為大家不得不面對的必要課題。面對此一劇變，深耕視訊會議與教育科技多年的圓展科技（3669）指出，憑藉自身專業與去年至今協助歐美等各國企業、學校與政府機關成功佈建遠距工作的豐富經驗，免費提供國內民眾產品諮詢及顧問服務，期望盡一己之力，貢獻所能，幫助台灣度過難關。
圓展表示，企業與政府機關若有遠距辦公需求，可上網申請圓展視訊會議免費產品諮詢與試用服務https://bit.ly/3y9HLgO；學校相關單位若有遠距教學需求，可上網申請圓展教育科技免費產品諮詢與規劃服務https://bit.ly/3tV5MF7。
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