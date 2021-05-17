緯創：台北辦公區明起在家上班
因應國內疫情未見趨緩，緯創（3231）今（17）日宣布，提升各辦公區防疫警戒，採分棟、分區、分流防疫措施。因應雙北3級警戒，台北辦公區自明天5/18起啟動同仁在家上班，公司已加強落實並強化各項管制及防疫措施，密切關注疫情並配合滾動式調整。
緯創指出下列七點，
1.各辦公區人員禁止跨區（含同區跨棟）接觸
2.外部訪客ㄧ律禁止進入辦公區
3.同仁每日線上建康回報
4.所有內/外部會議均以線上會議進行
5.個人離開座位即須全程配戴口罩
6.同仁用餐採外帶回座位用餐
7.公司設立防疫醫護及通報專線，快速回應並協助同仁處理問題
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