聽新聞
test
0:00 / 0:00
南亞科升高至三級防疫 啟動分區分流並延後新人報到
DRAM大廠南亞科（2408）依國家衛生指揮中心及新北政府規定提升為三級防疫，今日起更新防疫措施，啟動分區、分流及人流管制，並管制所有來賓、訪客、廠商入廠，以及延後新人報到、面試。
南亞科表示，此時對外及對內的溝通，以視訊、電話會議取代實體會議。延後新人報到、面試。
公司也自即日起管制所有人員差旅、公出；啟動分區、分流及人流管制，降低實體會議與會人數與頻率，善用視訊會議、電話、email等方式溝通。減少人流、降低接觸，降低風險為原則，確保公司營運正常運作。
遵守指揮中心防疫指引，所有人員一律配戴口罩；公司晶圓廠強化人流管制，限制三人以上群聚，以全自動化製造，採遠端控制中心作業操控，確保生產線運作正常。
公司團膳改以餐盒提供依指揮中心與各縣市政府疫調資訊，掌握所有異常案例，並進行配套之防疫措施。
若員工受居家隔離、或需照顧居家隔離/居家自主健康管理者、或需照顧停班停課之子女，依法提供休假或調整出勤方式，並落實防疫通報、代理人機制，確保公司正常營運。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言