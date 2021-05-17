加強防疫！群創啟動線上徵才 本周起停止廠區內面談

因應疫情影響，群創（3481）今（17）日宣布，全面啟動線上徵才，本周起全面停止廠區內徵才面談。群創表示，由於部份學校已取消5月校園徵才活動，群創為提供各校新鮮人順暢的求職管道，於一站式求職Line@行動招募2.0平台設立校園徵才專區，以利新鮮人投遞申請。

群創推動面試流程數位化再升級，去年已啟動一站式求職Line@行動招募2.0平台，求職者可於此平台中申請投遞相關職缺，並透過平台內VR虛擬實境體驗，如同親臨廠區，即時了解未來工作場域。透過AI線上面談，進行求職面談，結束後亦可透過平台即時查詢面試進度，求職過程中求職者無需移動，真正實現零接觸求職。

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