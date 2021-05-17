描繪疫後智慧生活新藍圖 友達SID秀尖端顯示技術與應用

新冠肺炎疫情，加速全球產業數位轉型，人們越來越仰賴人機介面，進行遠距、無接觸的溝通，更催生出對高端顯示器的強烈渴望。友達光電（2409）不斷追求尖端顯示技術的進化，這次參與全球顯示技術盛會2021 SID顯示周（Display Week）線上展覽，以Micro LED、尖端感測技術、A.R.T.護眼技術等等高端顯示技術為主題，展現顯示器如何被應用於後疫情時代，讓高端顯示技術也能隨著新形態需求的產生，化身為人與機器順利溝通的最佳幫手。

當汽車逐漸走向智慧化，顯示器如何準確把資訊傳達給駕駛，同時提升車內空間質感，成為一大課題。友達考量駕駛需求，運用具備高亮度、高對比、廣色域、反應速度快等特點的Micro LED技術，全面升級駕駛的使用體驗。如12.1吋169 PPI Micro LED顯示器，採用色轉換技術並擁有高亮度，即便陽光下，一樣能清楚顯示行車資訊；9.4吋228 PPI柔性Micro LED顯示器，滿足雙面板、雙曲率拼接成S形中控台（CID）的需求；與錼創科技合作開發、全球最高像素密度338 PPI的1.39吋正圓型顯示器，則以獨特的異形切割技術，可搭配做中控台的電子旋鈕應用，適合針對不同車用座艙儀表做多樣化設計，其超廣視角及可高亮度顯示的表現，也大幅擴大了行動穿戴裝置的使用情境，無論是靜態或動態的活動、豔陽天或雪地中，Micro LED均能清晰顯示資訊，大幅提升使用者的視覺體驗。

現代人生活越來越離不開3C，尤其肺炎疫情的推波助瀾，使人與人的溝通大量移轉到線上進行，長時間盯著螢幕的機會變得更多，導致眼睛的負擔更進一步加重。為此，友達獨家開發A.R.T.護眼技術（Advanced Reflectionless Technology），具備抗眩光及抗反射特色，期望守護下一代的靈魂之窗，顯示品質也不打折。著眼內容創作、圖文製作等工作者的需求，友達推出全球首款32吋8K4K專業編輯用監視器面板，讓使用者在繪圖、影片製作或觀賞照片時，能在不受環境光反射干擾下看見影像細節；全球首款21.3吋A.R.T.醫療面板，可讓醫護人員提升判讀準確度，減緩長時間閱片對眼睛的傷害。

不過，要在場域中達成良好的人機互動，除了顯示技術，宛如訊息郵差的感測器，亦是當中的關鍵要角。友達將深厚的TFT技術做延伸，瞄準智慧場域的需求開發尖端感測技術，比如，著眼智慧零售趨勢，友達運用特殊CIAA（Circuits in Active Area）技術，將螢幕整合為近距離無線通訊（NFC）訊號感測器，讓店家能運用單一介面，完成與消費者的雙向溝通；為以科技力助攻防疫，支持智慧醫療發展，柔性、a-Si（非晶矽）製程及低溫多晶矽（LTPS）TFT製程開發的X光感測器，可望成為醫師診斷及檢測病灶的一大助力。

未來，顯示器很可能變得無所不在，友達結合先進的OLED技術，開創出5.6吋雙面可捲式OLED顯示器，展開時具備雙面顯示器，可提供給不同的使用者觀看，並且能以捲曲方式收納，能使人們更方便攜帶。友達以自主開發彩色濾光片（Color Filter, CF）取代圓形偏光片（Circle Polarizer），能大幅降低顯示器模組厚度50%，並維持一定的亮度呈現，目前已通過曲率半徑9mm達10萬次以上的捲曲測試，耐用更可靠。可以在未來讓多位使用者觀看不同內容，為顯示器帶來更多新型態的未來應用。

追求顯示技術卓越的同時，友達也不忘響應節能及環境永續，持續精進材料利用率勝於蒸鍍 OLED 技術的噴墨印刷 OLED 技術。今年延續技術優勢，展出32吋 UHD 4K 噴墨印刷 OLED 面板，以 Oxide 背板驅動，在高清解析 4K 140 PPI 下仍能達成領先業界的超高反應速率144Hz，搭配 OLED 噴墨印刷技術，不論醫療或是電競領域，都能滿足市場對於高擬真畫質與高操作頻率的需求。同時也發布全球領先技術，將無機金屬線偏光片整合進 LCD Cell 內部，今年展示10.1吋面板，可提升 1.5 倍穿透率，降低耗電達 25%；In cell 無機金屬線柵偏光片厚度小於1微米，約傳統偏光片的六百分之一，可大幅減少120~160微米厚度，並可通過高於105ºC/1000小時之嚴苛環境測試，此特性適用於追求輕薄低耗電顯示之多項應用場域。

在顯示器與人們的生活越來越密不可分的趨勢中，友達確立「Go Premium」及「Go Vertical」轉型雙核心，創新腳步從不停歇。日前更積極促成產學合作，與國立臺灣大學共同成立「友達臺大聯合研發中心」，期結合跨領域、學門的師資人才，致力推動尖端顯示技術研發。除了在SID展出高端技術，也將透過多篇新技術的論文發表與討論，宣示未來持續開闢尖端顯示技術應用與價值的決心。 友達5.6吋雙面可捲式OLED顯示器，雙面顯示可讓不同使用者觀看，並以捲曲方式收納便於攜帶。圖／友達提供 友達自TFT技術延伸開發可撓式塑料NFC標籤，用於食品及藥品等智慧型包裝可有效防偽 友達10.1吋面板（右）將無機金屬線偏光片整合進 LCD Cell 內部，降低耗電同時提升穿透率，特別適用於追求輕薄低耗電的顯示應用。圖／友達提供

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