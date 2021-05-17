快訊

《月薪嬌妻》CP成真！新垣結衣和星野源結婚了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海攜手全球第4大汽車集團Stellantis 明宣布合作夥伴

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
全球第四大汽車集團Stellantis將與鴻海將以及其子公司FIH Mobile Ltd.（HKG：2038）下週二5月18日舉辦電話會議，並宣布新的戰略合作夥伴關係。圖／路透
全球第四大汽車集團Stellantis將與鴻海將以及其子公司FIH Mobile Ltd.（HKG：2038）下週二5月18日舉辦電話會議，並宣布新的戰略合作夥伴關係。圖／路透

鴻海（2317）在電動車佈局又有新斬獲！全球第四大汽車集團Stellantis將與鴻海將以及其子公司FIH Mobile Ltd.（HKG：2038）將在2021年5月18日星期二舉辦電話會議，並宣布新的戰略合作夥伴關係。

據悉，明日此活動參加者包含Stellantis首席執行官Carlos Tavares、鴻海董事長劉揚偉，Stellantis首席軟件官Yves Bonnefont和FIH CEO 池育陽。

鴻海上週舉行法人說明會，鴻海董事長劉揚偉面對外資詢問，蘋果、小米、Sony、華為都計畫推出電動車，鴻海這是否有接觸？他回應，「是有接觸，但是這個接觸不能說明」。他並表示，與Fisker公司正式簽署框架協議，美國設廠地點以市場為主要考量，「 第一市場在美國、第二個市場在中國，印度、歐洲都會是未來的方向。」

劉揚偉說明，電動車設廠要思考的還有供應鏈，其次是相關的政府的優惠。

他指出，過去車子OEM廠都是各自做各自的，效率不高，鴻海提出的新代工模式，「如何讓我們資源最大化、使用最有效率、發揮最大效益是我們安排的方向。 」

劉揚偉表示，合作對象中，「 EV汽車有自己獨到的看法，軟件、硬件我們可以補強，這是最重要的標準」，且針對不同車種如商用、乘用車，也希望有不同合作對象。

鴻海上週宣布與Fisker公司正式簽署框架協議，雙方透過合作「PEAR」(Personal Electric Automotive Revolution)專案，攜手打造劃時代的電動車產品。在此框架協議中，鴻海與Fisker將共同投資PEAR專案，並且分享成果。基於MIH平台架構上，Fisker和鴻海共同開發「FP28」輕量化平台，結合雙方的技術專長投入PEAR專案以及未來其他潛在車款。值得注意的是，PEAR專案所推出的新級距車款售價，不包含補貼將會低於3萬美元（約新台幣84萬元）。

劉揚偉說明，開始會全力推動雙方合作案，半導體晶片由鴻海供應，且此車售價會低於三萬美元，且此售價還不包含補貼。

他也強調，計劃在2023年於美國建置電動車代工廠，預估年產能將至少達到15萬輛，也就是要到2023年才會看到比較明顯營收獲利表現，接下來會推動年產能達30萬到50萬台。

鴻海 劉揚偉 電動車

延伸閱讀

鴻海看第2季缺料更吃緊 今年拚每股純益極大化

劉揚偉鬆口：有與ICT大廠接觸 談電動車合作

鴻海拚電動車心臟「電池」，業內人士：先闖這三大關卡！

旺宏要賣6吋廠 鴻海搶親的幕後盤算...

相關新聞

印度疫情拖垮鴻海iPhone 12一半產能！變酸的蘋果 台廠供應鏈能嚥下去嗎？

蘋果本季將迎晶片缺貨、印度製造腳步亂等兩大逆風，這1季解決不了的難題，恐延續至下半年才得解，考驗著蘋果與旗下供應鏈的智慧。

疫情嚴峻衝擊 台積電跌近2.7%市值蒸發3890億

台灣國內疫情嚴峻衝擊，台股今天早盤跌逾500點，晶圓代工龍頭台積電受到影響，股價最低來到542元，跌幅2.69%，市值蒸...

十銓推防疫新政策 每人補助一萬元並分流上班

記憶體模組廠十銓（4967）今早宣布多項因應疫情的新防疫措施，包括每位員工補助一萬元採購防疫用品、所有員工分流、彈性上下...

需求暢旺 矽品未來封測基地中科二林廠今動土

日月光投控（3711）旗下封測廠矽品，今(19)日於彰化中科二林園區舉辦二林廠動土祭祀，二林廠區規模將為現有彰化廠3倍以...

水情吃緊台積電也撐不住 周五起竹科廠增水車載水車次

水情吃緊， 台積電（2330）也撐不住了！ 台積電決定本周五（21）日起 ，針對竹科廠區用水，提前啟動增加增加水車載水車...

遠端新常態 日月光張虔生看好打線封裝旺整年

封測廠日月光投控董事長張虔生表示，台灣半導體產業未來面臨三大挑戰，後疫情時代遠端連結將成新常態生活；他預期打線封裝需求強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。