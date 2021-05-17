擁有14個汽車品牌的Stellantis 與鴻海宣布策略結盟

Stellantis與鴻海（2317）及FIH今天宣布策略結盟，雙方將在5月18日舉行線上策略結盟記者會。由Fiat Chrysler Automobiles汽車集團（FCA）與法國汽車製造商PSA寶獅雪鐵龍集團（PSA Peugeot Citroën）合併組成的Stellantis，旗下擁有多達14個汽車品牌。

Stellantis旗下品牌包括來自歐洲的Abarth、Alfa Romeo、Fiat、Lancia、Citroën、DS、Maserati、Peugeot、Opel、Vauxhall，以及屬於美洲體系的Chrysler、Dodge、Jeep、RAM，從平價車到豪華車一應俱全，2021年初雙方以520億美元的天價通過合併案，當時在車界引起喧然大波。

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