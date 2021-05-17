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緯創營業報告書出爐：持續完善全球布局、落實企業永續

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
緯創。路透
緯創。路透

緯創（3231）營業報告書出爐，緯創董事長林憲銘表示，緯創已啟動三大事業體的企業架構，營業額及獲利表現均在穩健中求成長。展望未來，期望能持續完善全球佈局，整合各據點的在地資源與優勢，順應國際情勢變化及最新科技發展趨勢，以發揮綜效。面對5G及人工智慧物聯網世代的來臨，緯創預期將數位轉型內化至企業基因，同時強化研發與專利技術投資，發展最具競爭優勢的產品組合及產能配置，實現智慧製造及綠能工廠理念。

林憲銘指出，全球經濟因去年疫情延續至今，仍帶來諸多不確定性，例如關鍵零組件嚴重供應不足的現象繼續存在，亦促成了遠端經濟，例如遠端工作、遠端學習和遠端消費...等生活型態改變之新常態。緯創除積極因應挑戰，今年營運重點仍然延續去年的五大方向，並加上強化重點。

緯創表示，第一優化全球佈局和加速數位轉型，緯創的營運以及成長仰賴管理階層和專業人才，而全球佈局包括擴廠和新增據點，須確保招募到足夠的優秀人才，並且全面導入和建構敏捷與數位化能力以及徹底執行。

第二，打造技術服務形象並提升營運成長動能，緯創科技、緯創智能和新事業等各事業單位基於數位化能力，需建立起差異化的業務成果以及業務成長的有效管理機制，達成營運卓越的指標。

第三，積極投資，開發和獲取關鍵技術以建立未來的核心競爭力：我們唯有立足技術和AI，建立差異化的競爭優勢，進一步提升客戶忠誠度，才能創造長期和真正的價值。

第四，持續深化數位轉型、產生正向影響:緯創積極驅動數位轉型，善用數位技術以優化內部管理系統和創造新的業務價值，而所有的數據和改善必須要能夠反映在財務和非財務指標的績效上。

第五，落實企業永續、提升ESG 國際能見度：緯創積極回應聯合國永續發展目標，擬訂企業永續發展主軸、策略和短中長期目標，包括全球各據點都能嚴格遵循和執行。

緯創 疫情

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