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配合防疫 環評會議全面延後、台積2奈米用地環評再等等
新冠肺炎疫情延燒，環保署今（17）日表示，即日起至28日止的所有環評會議，先暫時延後，擇期再辦，影響所及，原本排定本周五（21）日審查、攸關台積電（2330）2奈米計畫的竹科寶山二期擴建環評第三次初審會議，也必須延後。
環保署綜計處長劉宗勇表示，由於環評會議包括開發單位、環評委員、旁聽民眾來自四面八方，為配合中央流行疫情指揮中心防疫，決定28日前所有環評會議暫時延後。
至於28日後，劉宗勇表示，會視疫情變化及指揮中心指示再來進行安排。
因應台積電2奈米計畫，科技部竹科管理局提出「新竹科學園區寶山用地第二期擴建計畫」，其環評目前正進行到初審階段，已在去年12月、今年2月分別進行過兩次初審，不過由於環評委員對於用水、空汙、地震、能源等面向仍有疑慮，仍須補件再審。
原本此案預計在本周五召開第三次初審會議，但受到疫情影響，環評會議全面延後，台積電2奈米用地環評還要再等等。
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