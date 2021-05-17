防疫升級 IC設計廠擴大加入WFH的行列

國內新冠肺炎疫情大爆炸，雙北升級為三級防疫，不少縣市也直接拉到準三級，繼聯發科（2454）宣布針對部分員工啟動在家上班（WFH）機制後，瑞昱（2379）、揚智（3041）也跟進。

聯發科早於周六（15）日宣布，在以員工健康及安全為首要條件的政策之下，依照疫情變化啟動公司營運應變持續計畫（BCP)，自今（17）日起至5月28日，工作地在台北及主要居住地為雙北地區之同仁，均採取在家工作，以保護同仁及家屬之安全。

聯發科另針對新竹地區同仁則採分層分流措施，盡力確保工作環境之安全。聯發科指出，自去年度疫情展開至今，全球27個據點的員工已有上千名同仁進行遠距工作，公司營運一切正常不受影響。

聯發科在台灣主要營運據點位於新竹和台北，其中，新竹為營運總部，台北則為分公司。

繼聯發科之後，網通晶片大廠瑞昱也視內部工作性質而定，可以分流上班的部門分為兩班，以周圍單位輪流在家上班，直到6月8日止。瑞昱主要營運據點位於新竹的竹科園區。

營運據點在台北內湖的機上盒晶片廠揚智，也同樣啟動在家工作的機制。

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