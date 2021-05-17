快訊

疫情擴大 台股午盤跌點擴大近600點

疫情拉警報 萬華議員助理快篩陽性 劉耀仁也居家檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫升級 IC設計廠擴大加入WFH的行列

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導
聯發科啟動在家上班工作機制的公告
聯發科啟動在家上班工作機制的公告

國內新冠肺炎疫情大爆炸，雙北升級為三級防疫，不少縣市也直接拉到準三級，繼聯發科（2454）宣布針對部分員工啟動在家上班（WFH）機制後，瑞昱（2379）、揚智（3041）也跟進。

聯發科早於周六（15）日宣布，在以員工健康及安全為首要條件的政策之下，依照疫情變化啟動公司營運應變持續計畫（BCP)，自今（17）日起至5月28日，工作地在台北及主要居住地為雙北地區之同仁，均採取在家工作，以保護同仁及家屬之安全。

聯發科另針對新竹地區同仁則採分層分流措施，盡力確保工作環境之安全。聯發科指出，自去年度疫情展開至今，全球27個據點的員工已有上千名同仁進行遠距工作，公司營運一切正常不受影響。

聯發科在台灣主要營運據點位於新竹和台北，其中，新竹為營運總部，台北則為分公司。

繼聯發科之後，網通晶片大廠瑞昱也視內部工作性質而定，可以分流上班的部門分為兩班，以周圍單位輪流在家上班，直到6月8日止。瑞昱主要營運據點位於新竹的竹科園區。

營運據點在台北內湖的機上盒晶片廠揚智，也同樣啟動在家工作的機制。

聯發科 疫情 瑞昱

延伸閱讀

疫情延燒新竹成護國城市 林智堅：最高防疫規格守住！

店家哀嚎數十年來頭一遭 新竹老街景點冷清、遊客稀少

不停了！水公司、水利署由新竹調水 竹南凌晨開始復水

台積電6nm製程打造 聯發科揭曉天璣900處理器鎖定中高階5G手機

相關新聞

疫情嚴峻衝擊 台積電跌近2.7%市值蒸發3890億

台灣國內疫情嚴峻衝擊，台股今天早盤跌逾500點，晶圓代工龍頭台積電受到影響，股價最低來到542元，跌幅2.69%，市值蒸...

十銓推防疫新政策 每人補助一萬元並分流上班

記憶體模組廠十銓（4967）今早宣布多項因應疫情的新防疫措施，包括每位員工補助一萬元採購防疫用品、所有員工分流、彈性上下...

防疫升級 IC設計廠擴大加入WFH的行列

國內新冠肺炎疫情大爆炸，雙北升級為三級防疫，不少縣市也直接拉到準三級，繼聯發科（2454）宣布針對部分員工啟動在家上班（...

全球晶片荒！中山大學獨創長晶技術助攻產業升級

全球遭遇嚴重晶片荒！汽車製造業所需的第三代半導體材料「碳化矽（SiC）」製作難度高，導致供不應求。中山大學晶體研究中心創...

受惠半導體先進製程研發加速 汎銓材料分析需求暢旺

汎銓（6830）受惠於半導體大廠朝向5奈米、3奈米、2奈米等先進製程研發及第三代半導體料材等研發技術進程的趨勢明確，帶動...

全台飆高溫 太陽能電廠營運加分

全台仍處大缺水情況，不過，近日不僅沒有下雨跡象，且全台有多達10縣市發出高溫警報，對太陽能廠來說，建置發電廠在高溫加持下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。