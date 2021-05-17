全台飆高溫 太陽能電廠營運加分
全台仍處大缺水情況，不過，近日不僅沒有下雨跡象，且全台有多達10縣市發出高溫警報，對太陽能廠來說，建置發電廠在高溫加持下，將有利發電廠收益穩定，對營運有正面助益。
太陽能業者常說，太陽光電產業也是另一種靠天吃飯的產業，除了太陽能模組銷售情況和氣溫也直接相關之外，各大太陽能廠建置發電廠之後，售電收益也是另一個重要的穩定獲利來源，但全年售電收益的增減情況，和氣溫、全年下雨天氣等氣象情況直接相關。
業者也表示，近期全台大缺水，太陽能業者當然也希望能夠下雨解旱災，不過，在旱象未除之前，目前的炎熱天氣，對各廠的發電廠售電收益，確實也有正面的幫助，目前包括聯合再生（3576）、茂迪（6244）、安集（6477）及新晶投控（3713）等廠，都已有自有電廠的售電收益挹注營運。
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