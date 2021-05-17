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疫情拉警報 柯文哲透露確診數：今比昨更高

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聯電台北、新竹和台南實施分區上班 並給予員工防疫假

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
聯電。（本報系資料庫）
聯電。（本報系資料庫）

新冠肺炎疫情擴散，雙北升至三級警戒，晶圓代工大廠聯電（2303）在近二個周末休假日密集開會，針對員工上班發布最新通知，今日起至28日止，採取台北、新竹、台南三地分區上班，三區人員不能互相移動。

此外，針對基於照顧員工安全及防疫，只要員工有任何防疫需求或補助都可向公司提出申請，公司會採最優方式協助，包括提出防疫假、或申請施打疫苗或相關防疫補助。

公司強調，這段期會會採取比中央疫情指揮中心更嚴格的措施全面防疫，包括限定只能在座位用餐、謝絕外賓來訪等。

疫情 晶圓代工

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