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技嘉Q1獲利太搶眼 今跌深反彈一度亮燈漲停

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

電競品牌技嘉（2376）第1季稅後純益27.6億元，創單季新高，季增150.4%、年增304.6%，第1季每股純益4.34元，相比於去年第4季每股純益1.73元、去年第1季每股純益1.07元表現相當亮眼，在財報表現搶眼下，技嘉今（17）日早盤無懼大盤回檔，大漲超過9.5%，盤中更是一度亮燈漲停，來到每股110元。

技嘉上週因中國官網文宣引起爭議，部分產品更遭到電商平台下架抵制，雖然官方緊急發出聲明致歉，但利空消息導致上周股價連日重挫，一度跌破百元大關、波段低點來到每股97.2元，單周跌幅達18%。技嘉股價已三日未破低點，在今日股價漲勢強勢下，展現跌深反彈的契機。

技嘉也公布盈餘分配之現金股利4元，資本公積發放之現金1元，合計5元。

技嘉第1季營收283.65億元，創單季新高，年增64.6%、季增20.8%。值得注意的是，第1季毛利率24.09%，也創下新高，季增6.3個百分點，年增7.89個百分點。在營收規模放大，產品漲價，出貨量上升三大因素帶動下，也推升獲利創下新高。

該公司也公布4月營收110.47億元，續創新高，由於第2季業績不看淡，預期將再戰新高。

技嘉 營收

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