iPhone供應鏈亮紅燈 和碩集團1名員工確診

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

本土疫情急速升溫，繼股王大立光（3008）證實員工確診之後，另一家指標iPhone代工大廠和碩集團（4938）驚爆1名員工確診。衛生單位於昨（16）日通知和碩有一位員工「無症狀」感染，但採檢陽性。因為該員工要出差而去醫院採檢，而被通知陽性反應。

據悉，初步了解是微弱陽性反應，但無症狀，已經遵醫囑進行隔離。但還在釐清是陽性或「偽陽性」。公司會遵照醫學單位與主管機關規範的標準作業流程。

和碩關渡總部辦公室分布成四棟獨立建築與數處獨立租屋建築。該疑似感染員工是在一處相對小的獨立建築內工作，與其他三處總部大樓各自獨立工作。

據了解，該員工租屋處位處郊區，該員通勤直接到關渡公司上班，無進入熱鬧市區需求，生活與交通動線單純。

和碩集團已於昨日晚上九時，公司各處辦公大樓已展開消毒。同時，公司上週已經研議展開ABC分組分流上班。將嚴格執行。至於其他未盡之處，和碩會嚴謹遵守主管機關規定執行。

和碩 租屋

延伸閱讀

「M1版本iPhone 13」概念設計欣賞！竟這樣幹掉瀏海

獲鴻海、和碩關注 這家台中小廠手握全球電動車升級秘密

你的iPhone電池健康嗎？教你快速查詢電池的「循環次數和健康度」

資深果粉認了安卓手機5大優點 「Android做得比iPhone更好」

相關新聞

智慧機、車電 爆庫存修正潮

供應鏈傳出，近期智慧手機、車用電子需求出現變化，部分先前拉高庫存的客戶端展開去槓桿、去化通路庫存作業，訂單增速開始放緩，...

疫情升溫…遠距商機 推升家用寬頻需求

全球新冠肺炎疫情一波接著一波，推升在家上班、在家上學等宅經濟，帶動家用寬頻升速及無線網路升級需求。中華電信近期用戶升級3...

半導體庫存劇烈修正 對岸中小製造廠中箭倒地

近期半導體兩類應用出現庫存修正跡象，其中在中國大陸的通路庫存修正更顯著。業界提到，大陸當地市場需求出現修正，相對其他市場...

奇亞幣飆漲 金寶、廣明大贏家

奇亞幣（Chia）近期再次飆漲，傳統硬碟（HDD）搶翻天，全球兩大傳統硬碟廠希捷（Seagate）與威騰（WD）再度成為...

奇亞幣吸金 帶旺威剛、群聯

全球金融市場近期大動盪，虛擬貨幣奇亞幣（Chia）再度成為資金避風港，在買盤簇擁下，具報價領先指標的奇亞幣期貨近三個交易...

電信業網路門市 業務增溫

疫情升溫，五大電信業者實體門市也防疫升級，台北萬華區、蘆洲等門市陸續暫停營業，其他門市防疫升級採「實聯制」。電信業者表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。