iPhone供應鏈亮紅燈 和碩集團1名員工確診
本土疫情急速升溫，繼股王大立光（3008）證實員工確診之後，另一家指標iPhone代工大廠和碩集團（4938）驚爆1名員工確診。衛生單位於昨（16）日通知和碩有一位員工「無症狀」感染，但採檢陽性。因為該員工要出差而去醫院採檢，而被通知陽性反應。
據悉，初步了解是微弱陽性反應，但無症狀，已經遵醫囑進行隔離。但還在釐清是陽性或「偽陽性」。公司會遵照醫學單位與主管機關規範的標準作業流程。
和碩關渡總部辦公室分布成四棟獨立建築與數處獨立租屋建築。該疑似感染員工是在一處相對小的獨立建築內工作，與其他三處總部大樓各自獨立工作。
據了解，該員工租屋處位處郊區，該員通勤直接到關渡公司上班，無進入熱鬧市區需求，生活與交通動線單純。
和碩集團已於昨日晚上九時，公司各處辦公大樓已展開消毒。同時，公司上週已經研議展開ABC分組分流上班。將嚴格執行。至於其他未盡之處，和碩會嚴謹遵守主管機關規定執行。
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