和碩一名員工確診 公司已大消毒、將採分組分流上班

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

蘋果供應鏈和碩（4938）表示，昨（17）日周日衛生單位通知，有一位員工「無症狀」感染，採檢為陽性，因為該員工要出差而去醫院採檢，而被通知陽性反應。初步了解是微弱陽性反應，但無症狀，已經遵醫囑進行隔離，尚在釐清是陽性或「偽陽性」。和碩表示，公司會遵照醫學單位與主管機關規範的標準作業流程。

和碩強調，關渡總部辦公室分佈成四棟獨立建築與數處獨立租屋建築，該疑似感染員工是在一處相對小的獨立建築內工作，與其他三處總部大樓各自獨立工作。

和碩表示，該員工租屋處位處郊區，該員通勤直接到關渡公司上班，無進入熱鬧市區需求，生活與交通動線單純。

和碩接獲通報後也快速進行消毒，已在周日晚間九時，公司已在各處辦公大樓已展開消毒。

據悉，和碩上周已經研議展開A、B、C分組分流上班，和碩也將嚴格執行。和碩表示，其他未盡之處，會嚴謹遵守主管機關規定執行。

和碩 租屋

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