首創防疫股東會！永豐餘明股東會多區視訊 嚴守室內5人

雙北3級警戒，永豐餘（1907）明（17）日股東會首創防疫股東會，採線上線下多區視訊、合規投票，嚴守室內5人。永豐餘表示，將以最大程度減少人與人接觸為原則，縝密規劃會場內外動線，拉高防疫佈署規格。

永豐餘股東會是雙北第三級警戒發布以後，國內首場大型企業股東會。永豐餘表示，團隊在極短時間內即以嚴謹態度高規格防疫，既要符合股東會程序，也不使股東權益受影響。九大措施如下:

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