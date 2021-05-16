首創防疫股東會！永豐餘明股東會多區視訊 嚴守室內5人
雙北3級警戒，永豐餘（1907）明（17）日股東會首創防疫股東會，採線上線下多區視訊、合規投票，嚴守室內5人。永豐餘表示，將以最大程度減少人與人接觸為原則，縝密規劃會場內外動線，拉高防疫佈署規格。
永豐餘股東會是雙北第三級警戒發布以後，國內首場大型企業股東會。永豐餘表示，團隊在極短時間內即以嚴謹態度高規格防疫，既要符合股東會程序，也不使股東權益受影響。九大措施如下:
1. 採1+8規格，於主會場外另規劃8個獨立空間會議室；每間會議室上限5人，座位間隔至少1.5公尺。各會議室皆配有轉播螢幕與發言設備，保障與會股東權益。
2. 主會場內為永豐餘投控董事長何奕達、總經理蔡維力與獨立董事黃文成和最多兩名工作人員；並配置55吋電視螢幕，讓主會場可透過電視螢幕直播分割畫面，無時差與股東們互動。
3. 設置可永續回收之隔板，區隔人員動線。隔板採用永豐餘工業用紙生產之瓦楞紙製作，防疫又環保。
4. 股東會紀念品設在會場戶外領取，以避免群聚感染。
5. 親自出席股東會的股東，確保實名制填寫健康申報聲明。
6. 依健康申報聲明予以編號，規劃指定會議室內的實名制固定位置就坐。
7. 股東會投票，將投票箱設於主會場入口處，設立1位監票者在場內監票。投票時由工作人員帶領，依次分批引導位於8個會議空間的股東前往主會場入口處投票。排隊時同時保持社交距離，並全程錄影，以符合程序及防疫規定。
8. 股東若欲發言，可遞交發言條，由工作人員引導至主會場發言，與主席直接互動。
9. 對於無法出席股東會的股東，永豐餘也提供QR Code，全程線上直播。對於親自參加股東會有疑慮的股東，可改採線上方式參與。
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