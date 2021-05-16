品牌雙A防疫升級 華碩新增C班執行常態性遠距工作模式
本土確診案例快速飆升，國內今（16）日新增206例本土病例，因應緊張情勢，PC品牌大廠華碩（2357）提升防疫層級，今日宣布繼原本A班與B班分流上班外，增加C班執行常態性遠距工作模式。
華碩今日表示，公司將強化分流上班，非必要至公司辦理之工作項目，皆以遠距數位化工作方式執行。除原本A班與B班分流上班外，增加C班執行常態性遠距工作模式。
因應先前國內疫情升高，華碩上周為了戒備三級狀況超前部屬，已依據過往制定的防疫方案，並於13日起實施分流上班及居家工作等措施。
至於宏碁（2353）方面，昨（15）日宣布已進行異地及居家辦公相關準備作業，並自5月17日（週一）起全面採取ＡＢ班及居家辦公等應變措施。
宏碁表示，公司持續密切觀察新冠肺炎的影響，並於營運所在地積極配合當地政府防疫措施。除取消大部分內部活動、會議盡量改以電話或視訊方式進行之外，宏碁大樓已強化動線管理及體溫測量，並謝絕訪客進入辦公區。
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