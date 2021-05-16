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鴻海防疫升級 萬華、板橋、新莊員工即起居家上班兩周

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海通知台北萬華區、新北板橋區、新莊區高感染地區員工，即起居家上班兩周。圖／聯合報系資料照片
鴻海通知台北萬華區、新北板橋區、新莊區高感染地區員工，即起居家上班兩周。圖／聯合報系資料照片

本土確診案例快速飆升，國內今（16）日新增206例本土病例，因應緊張情勢，鴻海（2317）集團繼昨（15）日啟動新十大防疫措施後，今日防疫層級再度升級，並新增三項工作指引，其中，位於台北萬華區、新北板橋區、新莊區高感染地區員工，已通知即起居家上班兩周。

鴻海今日再度提高防疫措施。因應台灣雙北地區進入第三級警戒，鴻海針對居住在雙北地區的上班同仁，除了15日發佈的十大管制措施之外，新增三項工作指引。

一、居住在萬華、板橋、新莊三個高染疫風險地區及被通知需居家上班者的同仁，自5/17至5/28採居家上班（間接人員居家上班、直接/產線人員公假）。

二、雙北廠區搭乘大眾交通工具通勤的員工，自5/17（週一）到5/18（週二）兩天，改居家上班，減少接觸風險。三、全台灣各廠區，所有身體不適者人員，避免入廠，採居家上班或請假休息。此外，所有員工皆須每天填寫線上防疫問卷調查，落實自主健康管理。

鴻海昨日已因應台灣雙北地區提升疫情警戒至第三級，15日起起針對所有台灣廠區啟動新防疫措施，啟動新十大防疫措施。

一、各廠區依規定，實施樓層分層分流網格化管理。

二、各事業群依廠區所在地疫情評估，採分組、分區上班管制或居家上班管制。

三、與CDC公佈確診者軌跡重疊同仁的入廠管制：無健康異狀者，優先規劃於獨立區域辦公或居家上班；有症狀者避免入廠。

四、禁止五人以上集會，開會採視訊方式。

五、禁止一般訪客及供應商、施工人員入廠區，餐飲服務單位亦列入管制。

六、各廠區暫停開放式餐飲，改以便當餐盒為主。

七、暫停跨廠區交流，環場接駁車停駛。

八、暫停健身房及按摩服務。

九、返台員工入廠需14+7日後始可入廠。

十、進入廠區全程配戴口罩。此外，員工亦須每天填寫線上防疫問卷調查，落實自主健康管理。

鴻海 疫情 居家上班

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