宏達電董座王雪紅發緊急電郵 防疫再升級、最低人力到班

新冠肺炎疫情在雙北持續升溫，總部位於新店的宏達電（2498）自上週啟動分流上班後，今天傍晚董事長王雪紅針對疫情的現況與發展再度發出緊急電郵，即刻啟動全公司各部門以最低人力進入公司，最新方案將延續至23日。

宏達電表示，本階段的方案用意是為避開搭乘大眾交通工具通勤、和在公司工作區域內產生相互感染的風險，降低活動以減少傳染機會，用維護家人與公司健康安全的實際行動，來守護台灣。

王雪紅呼籲同仁務請一同遵守，必須是經主管核定具有相當理由的同仁，才可以進入公司內工作，其餘同仁都一律改用WFH的方式，下一階段如何實施將再行公告。

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