防疫顧員工！王雪紅急令宏達電啟動WFH 公司留最低人力
雙北防疫升級後，明天是第一個上班日，宏達電自上週啟動分流上班後，董事長王雪紅今天傍晚針對疫情的現況與發展再度發出緊急電郵，即刻啟動全公司各部門以最低人力進入公司方案至23日。
王雪紅呼籲同仁務請一同遵守，必須是經主管核定具有相當理由的同仁，才可以進入公司內工作，其餘同仁都一律改用WFH(在家上班)的方式。
宏達電表示，本階段的方案用意是為避開搭乘大眾交通工具通勤、和在公司工作區域內產生相互感染的風險，降低活動以減少傳染機會，用維護家人與公司健康安全的實際行動，來守護台灣。至於下一階段如何實施將再行公告。
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