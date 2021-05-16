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防疫顧員工！王雪紅急令宏達電啟動WFH 公司留最低人力

聯合報 / 記者鄒秀明／即時報導
宏達電。圖／本報資料照片
宏達電。圖／本報資料照片

雙北防疫升級後，明天是第一個上班日，宏達電自上週啟動分流上班後，董事長王雪紅今天傍晚針對疫情的現況與發展再度發出緊急電郵，即刻啟動全公司各部門以最低人力進入公司方案至23日。

王雪紅呼籲同仁務請一同遵守，必須是經主管核定具有相當理由的同仁，才可以進入公司內工作，其餘同仁都一律改用WFH(在家上班)的方式。

宏達電表示，本階段的方案用意是為避開搭乘大眾交通工具通勤、和在公司工作區域內產生相互感染的風險，降低活動以減少傳染機會，用維護家人與公司健康安全的實際行動，來守護台灣。至於下一階段如何實施將再行公告。

王雪紅 宏達電 疫情

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