ISS權威報告挺漢唐公司派 反對大股東提減資案

爆發經營權之爭無塵室工程大廠漢唐（2404），今年股東會將於5月28日登場，權威研究機構ISS最新報告指出，反對大股東提出的減資30%議案；並支持公司派提名的七席董事和獨董，另餘兩席推薦李惠文、及獨立董事廖德英。

漢唐自今年4月16日大股東與公司派各提名過半董事席次參選名單曝光後，讓雙方素來不合的問題浮上檯面。由於兩派持股比例懸殊，引發漢唐經營權恐變天的疑慮。加上雙方近來「隔空喊話」的無效溝通，令積極擴廠的大客戶台積電（2330）、力積電等嚴重關切，股東們也在為委託書該交付誰困擾。

漢唐將於5月28日舉行股東常會，並全面改選9席董事（6席董事及3席獨立董事）。漢唐公司派代表以董事長陳朝水為首，他與漢漢唐創辦人、已故前董事長王燕群是交大電信系同學。大股東陣營則是由王燕群遺孀、漢唐董事暨行政副總李惠文領軍。這次改選，公司派提名7席（5董、2獨董）、大股東提名6席（4董、2獨董），出現共計13名候選人的參選爆炸局面。和鑫光電（3049）董事長馬維欣，也名列大股東提出的董事候選人名單之列，引發外界揣測紛紛，並成為兩兆產業和工程產業界近來的熱門話題。

股權分散的漢唐，目前實收資本額19.05億元。自1998年股票上櫃、2001年上市掛牌以來，年年交出獲利的佳績。近年更是伴隨著兩半導體廠大擴產，連續兩年賺逾一個股本。去（2020）年營收358.37億元，年增49.8%；稅後純益40.33億元，年增43.3%；每股稅後純益21.16億元，賺超過二個股本。營收、純益及EPS三項均寫歷史新高。

漢唐營運蒸蒸日上之際，卻爆出大股東與經營階層出現嫌隙，衝突在2021年股東常會前浮上檯面。公司派提名5董、2獨董，共計7席候選人，董事長陳朝水、執行總經理陳柏辰、技術長李若瑟、德勝（8048）董事長林坤銘與陳友安，獨立董事候選人為聯傑（3094）董事長郝挺及合肥晶合董事長蔡國智；並禮讓大股東一董、一獨董。

但是，大股東李惠文所提的4董候選人為：漢唐行政副總李惠文、和鑫光電董事長馬維欣、理安法律事務所執行合夥人楊曉邦、及兩儀投資代表人：千附實業（8383）總經理賴志明。獨董候選人為：慧仲會計師事務所負責人廖德英、與展新法律事務所所長林坤賢。

雙方均未提名足額董事候選人參選，但也各自展現出爭取過半席次的企圖心。同時，李惠文還提出現金減資30%，退還股東股款議案，將於漢唐5月28日股東常會中討論。

ISS報告肯定漢唐經營階層，近十年來業績、財務及股價表現，均優於競爭同業和全球相關股價指數，無需更動公司派董事會。大股東以李惠文為首的陣營，未能提出「新董事會將如何勝過現任董事會」的論述。並反對李惠文提出的減資30%議案。

ISS表達支持公司派提名的七席董事和獨董，另餘兩席董事則是推薦李惠文、及獨立董事廖德英。

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