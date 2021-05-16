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科技廠備戰 鴻海推十措施

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導
圖／經濟日報提供
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本土疫情再升級，雙北地區疫情警戒升至第三級，科技大廠啟動應變機制，鴻海集團昨（15）日起針對所有台灣廠區啟動十大新防疫措施。以竹科為主要生產基地的台積電為首等半導體大廠，多數維持原先防疫措施，並依據政府疫情狀況做「滾動式更新」。

國內新增新冠肺炎本土病例180例，由於雙北地區陸續發生感染來源不明的病例及群聚事件，中央疫情指揮中心昨日起至28日提升雙北地區疫情警戒至第三級。

鴻海集團昨日起針對所有台灣廠區啟動新十大防疫措施。

包含各廠區依規定，實施樓層分層分流網格化管理。各事業群依廠區所在地疫情評估，採分組、分區上班管制或居家上班管制。

鴻海指出，與公布確診者軌跡重疊同仁的入廠管制：無健康異狀者，優先規劃於獨立區域辦公或居家上班；有症狀者避免入廠。禁止五人以上集會，開會採視訊方式等。

疫情 鴻海

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