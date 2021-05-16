電信部分門市 將暫停營業

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，需與民眾一線接觸的五大電信業者先前已針對實體門市啟動防疫升級，但由於台北萬華區、新北蘆洲地區成疫情重災區，包含中華電等相關業者昨（15）日宣布，部分門市暫停營業，啟動營業時間將視疫情狀況開放。

台北市萬華區阿公店近日爆發新冠肺炎疫情，持續延燒，為避免疫情進一步擴大，中華電、台灣大、遠傳、亞太電、台灣之星昨日紛紛宣布，萬華區門市即刻停止營業。

遠傳為配合政府防疫作為，昨日起包括部分位於台北萬華地區五家、新北蘆洲地區九家的直營及加盟門市暫停營業，何時恢復營業視疫情情況而定，其它正常營業的遠傳門市則實施實聯制；中華電、台灣大萬華，蘆洲兩區門市昨日起至5月28日也暫停營業。

台灣大表示，其餘門市配合防疫措施，針對進店客戶採實名制登記，並進行人流控管，每店不得同時超過五名客戶，且落實戴口罩與量額溫等防疫措施。

疫情 萬華

延伸閱讀

遠傳萬華蘆洲門市暫停營業 亞太啟動異地辦公

半導體大廠防疫 台積電滾動式更新、聯電提高防疫層級

電信業者台灣大、遠傳、台灣之星、亞太電 萬華區門市皆暫停營業

因應疫情 萬華區麻將協會、阿公店等八大218家停業

相關新聞

科技廠備戰 鴻海推十措施

本土疫情再升級，雙北地區疫情警戒升至第三級，科技大廠啟動應變機制，鴻海集團昨（15）日起針對所有台灣廠區啟動十大新防疫措...

零接觸經濟發燒 全球網路銷售去年大增27％

疫情驅動零接觸經濟，引爆全球跨境電商大浪潮，國際市場研究機構eMarketer的調查發現，疫情後全球網路零售市場規模持續...

科技大廠防疫升級 分流上班

本土疫情升級，科技大廠紛紛啟動應變機制，宏碁、華碩、台達、光寶等企業都提升防疫層級，並採ＡＢ班分流，鴻海集團昨起針對所有...

美20日半導體峰會 傳台積受邀

美國商務部規劃於20日再次透過視訊會議方式，舉辦半導體虛擬峰會。據了解，台積電、英特爾、三星、亞馬遜、Google等科技...

元太、興能高擴產計畫 聚焦

本周科技法說會聚焦電子紙大廠元太、工業電腦廠融程電、以及鋰高分子電池廠興能高。市場關注，海運缺櫃及零組件缺貨對融程電影響...

專家提建議：台灣優質商品 拚線上外銷

針對日本的跨境電商市場，維酷公關諮詢EC事業部部長奧田明輝（ AKITERU OKUDA）表示，在日本喜愛台灣味的日本人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。