電信部分門市 將暫停營業
台灣新冠肺炎疫情升溫，需與民眾一線接觸的五大電信業者先前已針對實體門市啟動防疫升級，但由於台北萬華區、新北蘆洲地區成疫情重災區，包含中華電等相關業者昨（15）日宣布，部分門市暫停營業，啟動營業時間將視疫情狀況開放。
台北市萬華區阿公店近日爆發新冠肺炎疫情，持續延燒，為避免疫情進一步擴大，中華電、台灣大、遠傳、亞太電、台灣之星昨日紛紛宣布，萬華區門市即刻停止營業。
遠傳為配合政府防疫作為，昨日起包括部分位於台北萬華地區五家、新北蘆洲地區九家的直營及加盟門市暫停營業，何時恢復營業視疫情情況而定，其它正常營業的遠傳門市則實施實聯制；中華電、台灣大萬華，蘆洲兩區門市昨日起至5月28日也暫停營業。
台灣大表示，其餘門市配合防疫措施，針對進店客戶採實名制登記，並進行人流控管，每店不得同時超過五名客戶，且落實戴口罩與量額溫等防疫措施。
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