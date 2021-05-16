元太、興能高擴產計畫 聚焦

本周科技法說會聚焦電子紙大廠元太、工業電腦廠融程電、以及鋰高分子電池廠興能高。市場關注，海運缺櫃及零組件缺貨對融程電影響；元太、興能高擴產計畫，預料將成法人圈重點。

今年首季毛利率締造近50%新高紀錄的元太將於19日舉行法說會。元太董事會通過將以19.12億元興建新廠及暨立體停車場。

元太印刷式彩色電子紙完成模組廠擴產作業，可望迎來今年下半年電子紙閱讀器和電子紙筆記本換機潮。而新冠疫情加速電子貨架標籤裝機潮、和公眾顯示器及物流應用升溫，都讓元太2021年客戶端的需求大幅成長。

也於19日舉行法說會的融程電，今年首季在強固型平板電腦出貨暢旺下，第1季合併營收繳出5.85億元佳績，營收連三季成長並創下近年新高，較去年同期大幅成長67.1%。第1季EPS為1.13元。

不過，工業電腦產業近期受到海運缺櫃及零組件缺貨影響甚大，法人圈也關注相關問題對融程電影響。

興能高則在20日舉行法說會。展望本季，興能高看好將延續首季強勁需求，法人預估，興能高第2季營收將較首季增長，與去年同期相比有望雙位數成長。

市場關注，興能高擴產計畫。為了因應整體市場增長及新增訂單，興能高今年已定下擴產計畫：新增產能預計今年第2季建置完成，並於第3季量產。

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