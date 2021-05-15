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國內激增180例本土個案！40至59歲最多 集中雙北這3區

聯發科宣布 工作地台北、居住地雙北同仁改在家工作

經濟日報 / 記者謝佳／台北即時報導

國內疫情大爆炸，雙北升級為三級防疫，聯發科（2454）宣布，在以員工健康及安全為首要條件的政策之下，依照疫情變化啟動公司營運應變持續計畫（BCP）， 自下週一（17日 ) 起，工作地在台北及主要居住地為雙北地區之同仁，均採取在家工作，以保護同仁及家屬之安全。

新竹地區同仁則採分層分流措施，盡力確保工作環境之安全。聯發科指出，自去年度疫情展開至今，全球27個據點的聯發科技員工已有上千名同仁進行遠距工作，公司營運一切正常不受影響。

聯發科在台灣主要營運據點位於新竹和台北，其中，新竹為營運總部，台北則為分公司。

聯發科 疫情 居家上班

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