大立光證實1員工確診 公司持續拉高防疫層級
市場傳出，光學鏡頭龍頭大立光（3008）有員工確診，對此，大立光今（15）日證實，目前確實有一位員工確診，目前與該確診者接觸人員已進行隔離措施，周一（17日）上班維持既有量測體溫等防疫工作，並暫停外賓拜訪。
大立光表示，目前確實有一位員工確診，目前與該確診者接觸人員已進行隔離措施，公司持續拉高防疫層級，目前內部已擴大消毒因應，對於營運暫無影響，周一上班維持既有量測體溫等防疫工作，並暫停外賓拜訪。
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