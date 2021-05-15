半導體大廠防疫 台積電滾動式更新、聯電提高防疫層級

因應國內新冠疫情升溫，雙北升為第三級警戒，科技大廠紛紛啟動應變機制。由於半導體大廠生產基地多座落於雙北以外，因此目前多數維持先前防疫措施，晶圓代工龍頭台積電（2330）指出，由於廠區不在雙北，目前維持先前防疫措施，會依據疫情狀況進行滾動式更新。聯電（2303）則表示，今（15）日因應政府規定改變，有將防疫規格拉高，啟動分流上班、居家辦公等措施。

台積電今日指出，因生產基地不在雙北地區，因此目前維持原先防疫措施，後續會依照政府防疫規範，進行滾動式更新。

台積電本週已因應疾管署5月12日公告，台積電同步發布相關防疫措施，包含五大類人員進廠管制、六類聚會管制等。

在人員進廠管制部分，管制與非特定人士因營運需求而衍生的面對面接觸、暫停來賓／訪客進入台積公司、避免與供應商面對面開會、暫停開放親友使用台積公司運動館、球場及健身房等相關設施。

至於聚會管制方面，減少非必要性之聚會與活動，會議優先採遠端連線（建議縮減與會人數至會議室座位數的70%左右），減少跨廠區人員流動、並暫停舉辦慈善基金會、文教基金會、福委會及創新館等含有非特定人士參與的活動。

聯電同樣主要生產基地位於竹科、不位於雙北。聯電今日表示，公司特定台北辦公室會符合疫情規範，且會因應政府規定改變，今日已提高防疫規格，相關措施包含分流上班、居家辦公等。

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