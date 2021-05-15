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單日爆180例、雙北警戒！下周股市再崩？ 投顧專家解盤

銘傳大學桃園校區驚傳學生確診 校方證實了

電信業者台灣大、遠傳、台灣之星、亞太電 萬華區門市皆暫停營業

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

因應國內新冠疫情升溫，雙北升為第三級警戒，科技大廠紛紛啟動應變機制。由於電信業門市與民眾大量實體接觸，故此，包含台灣大（3045）、遠傳（4904）、亞太電（3682）、台灣之星今（15）日皆宣布，台北市萬華區電信門市即起暫停營業。啟動營業的時間將視疫情狀況開放。

台北市萬華區阿公店近日爆發新冠肺炎疫情，持續延燒，為了避免疫情進一步擴大，台灣之星宣布，萬華區的門市即刻停止營業。

遠傳表示，因應政府提升雙北地區防疫標準，為杜絕社區傳播擴大趨勢，共同遵守安全防線，部分門市暫停營業一週，自即日起至5月21日。

台灣大指出，因應防疫升級，myfone門市萬華區、蘆洲區即起至5月28日暫停營業。至於有營業的門市則配合防疫措施，即日起進入myfone門市需進行實名制登記，並配合門市人員引導進行室內人流控管。

台灣大表示，未配戴口罩者、目前應居家隔離或居家檢疫者，以及額溫超過37.5度者，有感冒咳嗽症狀者無法入店。

亞太電信指出，與全民一同抗疫，即日起亞太電信萬華區所有直營門市暫定營業，減少群聚及感染風險。啟動營業的時間將視疫情狀況開放。

疫情 萬華

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