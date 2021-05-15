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日月光台北辦公室防疫升級 啟動八大措施應戰

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
半導體大廠日月光今（15日）宣布，台北辦公室啟動八大措施應對疫情。圖／聯合報系資料照片
半導體大廠日月光今（15日）宣布，台北辦公室啟動八大措施應對疫情。圖／聯合報系資料照片

因應國內新冠疫情升溫，雙北升為第三級警戒，科技大廠紛紛啟動應變機制。全球半導體封測龍頭日月光投控今（15）日宣布，台北辦公室啟動八大措施應對，日月光同仁自國外返台，須進行14天檢疫，且需檢具合格的核酸檢測報告始可進入辦公室，檢測費用並由公司補助。

日月光因應雙北升高的疫情，已針對台北辦公室啟動各項措施，包含一、所有同仁暫停出差。二、避免前往人潮密集場所或參加大型活動，如無法避免，務請落實相關防疫措施，以確保自身及同仁健康安全。三、郵件及物品簽收，依國貿大樓規定辦理。

四、同仁自國外返台，須進行14天檢疫，並於檢疫期滿後自主健康管理7天，且需檢具合格的核酸檢測報告始可進入辦公室，檢測費並由公司補助。檢疫及自主健康管理期間，若有公司物品或文件需轉交台北辦公室同仁，請透過適當管道轉交，不可自行至辦公室遞交，以避免當面接觸。同仁於接收後，請務必進行手部、物品或文件消毒。

五、外出時務請全程配戴口罩。六、開會時請全程配戴口罩並使用隔板。另上班期間如無法與同仁保持安全社交距離，務請配戴口罩。七、隨時注意手部清潔及遵守防疫準則。

八、每日測量登錄體溫1次，於辦公室辦公期間，如有體溫超過37.5度者(耳溫)，應立即配戴口罩，並主動通報主管，經觀察後如未改善，應申請病假就醫。

口罩 日月光 新冠肺炎

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