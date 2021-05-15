鴻海台灣廠區 啟動十大新防疫措施

因應國內新冠疫情升溫，雙北升為第三級警戒，科技大廠紛紛啟動應變機制。全球代工龍頭鴻海集團（2317）今（15）日宣布，即日起針對所有台灣廠區啟動十大新防疫措施。

鴻海表示，因應台灣雙北地區提升疫情警戒至第三級，鴻海從即日起起針對所有台灣廠區啟動新防疫措施。

一、各廠區依規定，實施樓層分層分流網格化管理。 二、各事業群依廠區所在地疫情評估，採分組、分區上班管制或居家上班管制。 三、與CDC公布確診者軌跡重疊同仁的入廠管制：無健康異狀者，優先規劃於獨立區域辦公或居家上班；有症狀者避免入廠。 四、禁止五人以上集會，開會採視訊方式。 五、禁止一般訪客及供應商、施工人員入廠區，餐飲服務單位亦列入管制。 六、各廠區暫停開放式餐飲，改以便當餐盒為主。 七、暫停跨廠區交流，環場接駁車停駛。 八、暫停健身房及按摩服務。 九、返台員工入廠需14+7日後始可入廠。 十、進入廠區全程配戴口罩。此外，員工亦須每天填寫線上防疫問卷調查，落實自主健康管理。

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