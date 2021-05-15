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PC品牌雙A防疫 宏碁：周一起全面採取AB班及居家辦公

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

因應國內新冠疫情升溫，雙北升為第三級警戒，科技大廠紛紛啟動應變機制。PC品牌大廠華碩（2357）先前已「超前部署」，自13日起啟動分流上班及居家工作等措施。宏碁（2353）今（15）日則表示，公司已進行異地及居家辦公相關準備作業，並自5月17日（週一）起全面採取AB班及居家辦公等應變措施。

宏碁表示，公司已進行異地及居家辦公相關準備作業，並自5月17日（週一）起全面採取ＡＢ班及居家辦公等應變措施。我們持續密切觀察COVID-19的影響，並於營運所在地積極配合當地政府防疫措施。除取消大部分內部活動、會議盡量改以電話或視訊方式進行之外，宏碁大樓已強化動線管理及體溫測量，並謝絕訪客進入辦公區。

至於華碩方面，由於因應先前國內疫情已升高，華碩為了戒備三級狀況超前部屬，已依據過往制定的防疫方案，並於13日起實施分流上班及居家工作等措施。

據悉，因應雙北新的疫情局勢，華碩內部已針對中央疫情指揮中心今日報告，在內部進行新一輪討論規劃。

疫情 華碩 居家辦公

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