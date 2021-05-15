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台達電、光寶防疫升級 台北部門啓動分流上班

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
台積電。報系資料照／記者黃仲裕攝影
台積電。報系資料照／記者黃仲裕攝影

因應國內新冠疫情升溫，雙北升為第三級警戒，科技大廠紛紛啟動應變機制。電源大廠台達電（2308）、光寶（2301）均指出，已提升整體防疫層級，台達表示，位於台北各據點的員工不得跨據點交流，且台北各部門分為A、B班，一半的同仁居家上班

台達電指出，因應雙北地區防疫升級為三級，台達也在原有的防疫措施下加強台北廠區的防疫機制。位於台北各據點的員工不得跨據點交流，且台北各部門分為A、B班，一半的同仁居家上班。而居住地與上班地點跨二、三級警戒區的員工，原則上在家上班。

光寶表示，依疾管署規範，提升整體防疫層級，嚴守中央疫情指揮中心指示。針對外來訪客及跨區移動加強管制，鼓勵使用視訊會議取代實體。位在雙北市的廠辦，將於下週起啓動分流上班。

台達電 疫情 光寶 居家上班

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