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台達電、光寶防疫升級 台北部門啓動分流上班
因應國內新冠疫情升溫，雙北升為第三級警戒，科技大廠紛紛啟動應變機制。電源大廠台達電（2308）、光寶（2301）均指出，已提升整體防疫層級，台達表示，位於台北各據點的員工不得跨據點交流，且台北各部門分為A、B班，一半的同仁居家上班。
台達電指出，因應雙北地區防疫升級為三級，台達也在原有的防疫措施下加強台北廠區的防疫機制。位於台北各據點的員工不得跨據點交流，且台北各部門分為A、B班，一半的同仁居家上班。而居住地與上班地點跨二、三級警戒區的員工，原則上在家上班。
光寶表示，依疾管署規範，提升整體防疫層級，嚴守中央疫情指揮中心指示。針對外來訪客及跨區移動加強管制，鼓勵使用視訊會議取代實體。位在雙北市的廠辦，將於下週起啓動分流上班。
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