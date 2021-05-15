疫情爆發 寶齡富錦啟動15分鐘新冠肺炎快篩捐助計畫

寶齡富錦生技（1760）自新冠肺炎疫情開始，即著手研發15分鐘快速篩檢試劑，其「飛確」Covid-19新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，分別於109年及110年獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准專案製造許可，而後於印度，歐盟，比利時及新加坡取得當地緊急許可並銷售。

寶齡富錦一直以來以在地耕耘與貢獻為公司社會責任。該公司指出，「飛確」Covid-19新型冠狀病毒抗原快篩試劑，於部立桃園醫院完成臨床測試，每一個樣本都是來自國民受試者的支持，更感激期間部桃研究團隊和全國醫護人員的辛勞。

寶齡富錦表示，公司秉持取之於台灣，用之於台灣的使命，自衛福部核准起已預先保留國內安全使用存量，足夠支援全國渡過本次考驗，望「飛確」新冠肺炎快篩能和全台上下一同團結防疫，再一次挺過疫情的挑戰。

在此次疫情嚴峻考驗下，寶齡富錦身為台灣防疫上市大廠，於前數日已與公益團體合作，捐贈「飛確」新冠肺炎快篩及必要的消毒滅菌產品予雙北市政府，供市府與醫療單位使用。

寶齡富錦持續積極與全台各縣市政府接洽，期待能在最短的時間內將防疫物資迅速供應各地，讓國人重回安全的生活環境。

防疫從自身做起，寶齡富錦將於17日啟動集團員工篩檢及消毒滅菌產品發放，以確保員工安全的工作環境，公司亦將遵循主管機關之規定，與國人一起防疫。

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