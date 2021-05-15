首家超商宣布實聯制 萊爾富雙北門市即日起採實聯制

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今日上午宣布「雙北地區進入三級警戒」，為因應疫情快速變化，萊爾富表示，自即日起，於雙北地區門市全面實施「實聯制」登記，消費者進入超商時，可利用手機掃描門市入口海報上的QR Code，即能快速完成「實聯制」登記；未攜帶手機者，則以紙本方式進行登記。

為讓實聯制登記流程更容易與順暢，萊爾富化繁為簡，消費者只須透過手機掃描門市入口海報上的QR Code，首次登入須依序填寫姓/名/暱稱（擇一填寫），並留下消費者正確手機號碼、選擇進場人數，即能快速完成實聯制登記作業，進入超商購物；爾後再次進入萊爾富任一門市，只須掃描門市QR Code即會自動帶入原填寫的姓名與手機資訊，消費者僅須選擇進場人數，即能入店購物，大幅降低繁瑣程序。

萊爾富表示，在資安與個資的使用規範，皆符合政府實聯制的政策，相關個資保留28天後即會刪除，僅供疫調或公共衛生需求使用，讓消費者能安心登記，入店消費安全又有保障。

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