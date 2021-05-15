鴻海攻電動車 找ICT龍頭合作

鴻海董事長劉揚偉昨（14）日表示，的確有跟ICT龍頭品牌企業洽談電動車合作，但是相關接觸是機密，正在進行中，不方便說明。預估2023年電動車年產能可到15萬輛，2023年電動車可明顯貢獻營收與獲利，電動車新廠可能採取合資方式以分攤資本支出。

鴻海昨天舉行線上法說會，法人關心中國大陸ICT品牌紛紛跨入電動車，鴻海未來是否代工相關產品，劉揚偉表示，正在接觸ICT相關企業，希望在商用車和乘用車均有合作對象。

鴻海集團也宣布和美國電動車製造商Fisker公司將於美國設廠，預定2023年第4季前開始生產電動車，以MIH平台為基礎，共同開發輕量化電動車平台，不計補助優惠的售價將低於3萬美元（約新台幣84萬元）。專家認為，鴻海集團與Fisker為「前景看好的組合」。

兩家公司共同宣布代號「個人電動車革命」（PEAR）計畫時也表示，考慮在北美、歐洲、中國大陸和印度在內全球多處設廠，接近市場並支持未來每年25萬輛的全球產能，今年內會發表共同開發的原型車款。

劉揚偉重申，建立出海口是鴻海布局電動車的首務，第4季將推出首款以MIH平台為基礎的電動巴士和兩款乘用車原型車，明年初公布電動巴士和C級距電動乘用車的新客戶。劉揚偉預估，2023年年產能可到15萬輛，年產能逐步增加到30萬輛至50萬輛，到2023年電動車可明顯貢獻營收與獲利。

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