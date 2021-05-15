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鴻海青島高階封測廠 年底量產

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

鴻海布局半導體領域，鴻海董事長劉揚偉昨（14）日表示，青島高階封測廠將在今年底量產，也持續收購6吋或8吋晶圓廠。因為鴻海有出海口，有些半導體廠想跟鴻海合作。

劉揚偉指出，鴻海集團有兩個封測企業，一是訊芯，二是鴻海集團的S事業群，S事業群在青島的高階封測廠將在今年底量產，鎖定5G、人工智慧等高階應用晶片封測需求。

鴻海近期與國巨共同成立國瀚，主要在通路營運，設計生產目標則是小IC，他認為，鴻海IC設計的人力有限，小IC都是使用8吋與6吋機台，所以投資額沒有那麼巨大。他強調，鴻海在收購方面持續進行，因為擁有出海口，是吸引半導體廠與鴻海合作的重要因素。

他指出，與國巨成立國瀚，主要是結合兩邊資源與優勢，打造一條龍企業，滿足3+3產業轉型升級的需求，以達到10%毛利率目標。

鴻海 封測 半導體

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