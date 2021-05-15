聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海青島高階封測廠 年底量產
鴻海布局半導體領域，鴻海董事長劉揚偉昨（14）日表示，青島高階封測廠將在今年底量產，也持續收購6吋或8吋晶圓廠。因為鴻海有出海口，有些半導體廠想跟鴻海合作。
劉揚偉指出，鴻海集團有兩個封測企業，一是訊芯，二是鴻海集團的S事業群，S事業群在青島的高階封測廠將在今年底量產，鎖定5G、人工智慧等高階應用晶片封測需求。
鴻海近期與國巨共同成立國瀚，主要在通路營運，設計生產目標則是小IC，他認為，鴻海IC設計的人力有限，小IC都是使用8吋與6吋機台，所以投資額沒有那麼巨大。他強調，鴻海在收購方面持續進行，因為擁有出海口，是吸引半導體廠與鴻海合作的重要因素。
他指出，與國巨成立國瀚，主要是結合兩邊資源與優勢，打造一條龍企業，滿足3+3產業轉型升級的需求，以達到10%毛利率目標。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言