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鴻海電動車題材 法人看好扮成長主引擎

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

鴻海法說釋出首季營運佳績，法人正面看待，認為後市仍需留意缺料市況變化，電動車題材仍是推升鴻海中長線股價的主要動力，可觀察鴻海的相關布局。

群益投顧董事長蔡明彥表示，主要組裝廠首季表現因受惠於缺料漲價以及PC、電視出貨量增等優勢，多能繳出市場預期佳的營運表現，鴻海還另外受惠於蘋果手機銷量轉佳的利多。

市場搶拉貨動能持續帶動組裝廠營運，不受缺料缺貨的影響，未來須觀察市況變動是否會加快缺料缺貨的負面影響，疫情的變化也是零組件廠近期的觀察重點。

蔡明彥說，鴻海步入轉型，以中長線角度來布局鴻海，焦點在於MIH平台規模以及鴻海與他廠在電動車領域合作的表現，鴻海競爭優勢是垂直整合管理與供應鏈、人力和技術，但在電池相關領域較弱，可觀察未來會否透過併購等方式提升競爭力。

一位投顧董座則指出，預期鴻海上半年營運持穩，惟疫情不確定性未消，衍生的缺料等市況變化對下半年旺季影響須持續留意。鴻海近年積極進軍電動車、醫療、機器人等新領域，電動車為主推項目，仍會是左右鴻海中長線股價的主要動力。

鴻海 電動車 疫情

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